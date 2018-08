Treuenbrietzen. Wer im Zusammenhang mit dem riesigen Waldbrand in Brandenburg seine Hilfe anbieten will, kann sich bei einer Hotline melden. Menschen werden gebeten, auf der Nummer 033748/ 74750 anzurufen, wie die Stadt Brandenburg an der Havel am Freitag mitteilte. Mit der Hotline soll auch die Leitstelle in Brandenburg an der Havel entlastet werden, wo bislang zahlreiche Anrufer etwa Unterkunft und Decken angeboten hätten, sagte ein Sprecher.

