Hubschrauber der Luftwaffe machte Überstunden

Treuenbrietzen. Im Kampf gegen den riesigen Waldbrand im Südwesten Brandenburgs ist die Besatzung eines Hubschraubers der Luftwaffe länger geflogen, als sie eigentlich dürfte. "Aufgrund der außergewöhnlichen Notsituation und der Gefahr für die Ortschaften" sei eine Verlängerung der Flugzeit genehmigt worden, erklärte Generalleutnant Ingo Gerhartz am Freitag in einer Mitteilung. Das sei in "absoluten Ausnahmefällen" möglich. Zwischen Mitternacht und 4.00 Uhr sei der Hubschrauber der einzige im Dienst gewesen.

Die Crew flog in der Nacht 20 Löscheinsätze und füllte ihren 5000-Liter-Wasserbehälter immer wieder in einem Badesee auf. "Ohne den Luftwaffenhubschrauber hätten wir Klausdorf nicht halten können", zitierte die Luftwaffe Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape. Klausdorf wurde als eines von drei Dörfern am Donnerstagabend evakuiert. Rund 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

( dpa )