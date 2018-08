Auf der IFA stehen erstmals Fahrzeuge im Fokus

Auf der Elektronikmesse in Berlin findet in diesem Jahr auch erstmals eine Fachtagung zur Zukunft des Fahrens statt.

Berlin. Auf der Internationalen Funkausstellung IFA (31. August bis 5. September auf dem Messegelände) in Berlin findet in diesem Jahr auch erstmals eine Fachtagung zur Zukunft des Fahrens statt.

Während der zweitägigen Veranstaltung „Shift Automotive“ am 4. und 5. September in der Station am Gleisdreieck wollen Vertreter von Automobil- und Unterhaltungsindustrie vor allem darüber diskutieren, wie die vernetzte Technik den Fahrer und die Autofahrt an sich verändert. „Es geht zum Beispiel um die Frage, was passiert, wenn durch autonome Autos Fahrer zu Passagieren werden“, sagte IFA-Direktor Jens Heithecker am Donnerstag. Die zweitägige Konferenz ist mit zahlreichen Sprechern aus unterschiedlichen Branchen besetzt.

Die „Shift“ soll alle sechs Monate stattfinden. Nach dem Start bei der IFA in Berlin ist das nächste Treffen während des Genfer Automobilsalons im März 2019 geplant. Mit dem Veranstalter der Schweizer Autoshow ist die IFA eine Kooperation eingegangen. Die neue Partnerschaft ist auch ein Zeichen an die Konkurrenz: Auto- und Unterhaltungsindustrie verschmelzen verstärkt miteinander.

Bei dem schärfsten IFA-Rivalen, der Consumer Electronic Show CES in Las Vegas, hatten in den vergangenen Jahren deshalb auch immer mehr Automobilhersteller Ausstellungsflächen gemietet. Die IFA will diesen Trend jetzt aufnehmen. „Wir glauben, dass wir ‚Shift‘ gemeinsam mit dem Markt entwickeln können“, sagte Heithecker.

Bewährte Konzepte

Ansonsten knüpft die IFA in diesem Jahr in weiten Teilen aber an bewährte Konzepte an: Die Messe ist nach wie vor auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr wurde mit rund 253.000 Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt. Auch 1805 Aussteller setzten eine neue Bestmarke. Die genaue Zahl der Firmen, die in diesem Jahr neue Produkte präsentieren, will die IFA erst in der kommenden Woche nennen. Allerdings: Die IFA ist kurz vor dem Start bereits ausgebucht. „Es gibt keine Möglichkeit mehr, weitere Aussteller unterzubringen“, so Heit­hecker .

Zu den Trends, die auf der IFA gezeigt werden, gehören neben TV-Techniken wie UHD und OLED auch das Streamen von Medieninhalten, künstliche Intelligenz, das autonome Fahren sowie die Sprachsteuerung von Geräten. „Ich bin mir sicher, dass die Sprachsteuerung in diesem Jahr ihren Durchbruch in der Unterhaltungselektronik erleben wird“, sagte Hans-Joachim Kamp, Vorstandsvorsitzender der Ausrichterin gfu.

Aussteller hoffen auf gute Geschäfte

Die Aussteller hoffen während der Messe auf gute Geschäfte. Im vergangenen Jahre habe es während der IFA ein Ordervolumen von gut 4,7 Milliarden Euro gegeben, so IFA-Direktor Heit­hecker. Die Chancen stehen gut, diese Marke zu übertreffen. Denn die Kauflaune der Deutschen ist nach wie vor ungebrochen. Das Konsumklima befinde sich derzeit auf einem „Allzeithoch“, sagte Hans-Joachim Kamp. Zwar gebe es negative Auswirkungen durch den Handelskrieg zwischen den USA und China. Bei der Einkommenserwartung sei der Wert hierzulande aber so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Vielleicht gelingt es der IFA sogar, den etwas schwächelnden TV-Absatz neu zu beleben: Wegen des frühen Ausscheidens bei der Fußball-Weltmeisterschaft seien weniger Fernsehgeräte verkauft worden als zu solchen sportlichen Großereignissen üblich, so Kamp.

Die Internationale Funkausstellung IFA 2018 auf dem Messegelände unter dem Funkturm findet vom 31. August bis 5. September statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten 17 Euro (ermäßigt 13 Euro). ifa-berlin.com/de/

