Bundeswehr half in diesem Sommer bei mehreren Waldbränden

Berlin. Die Bundeswehr hat die Feuerwehren in diesem Sommer schon beim Bekämpfen mehrerer Waldbrände unterstützt. Seit Juli wurde bei sechs großen Bränden auf Anforderung Hilfe geleistet, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin sagte. In einzelnen Bundesländern mit hoher Waldbrandgefahr seien die Landeskommandos der Bundeswehr in erhöhte Bereitschaft versetzt worden und in der Lage, rund um die Uhr schnell zu reagieren. Bei dem schweren Waldbrand in Brandenburg ist die Bundeswehr mit einem Hubschrauber, Pionierpanzern und Löschfahrzeugen im Einsatz.

( dpa )