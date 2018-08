Jugendlicher wird ausgeraubt: Polizei nimmt drei Jungen fest

Berlin. Ein junger Mann ist in Berlin-Steglitz überfallen und bestohlen worden. Der 17-Jährige wurde am Mittwochabend in der Rothenburgstraße von vier Jugendlichen attackiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und traten ihm in den Bauch. Dabei erlitt der 17-Jährige eine leichte Gesichtsverletzung. Anschließend griffen sich die Vier seine Kopfhörer und flüchteten. Die alarmierte Polizei nahm anschließend in der Nähe drei Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren fest.

( dpa )