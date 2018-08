Füchse Berlin im Pokal-Achtelfinale gegen Minden

Berlin. Handball-Bundesligist Füchse Berlin trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals auf den gastgebenden Liga-Konkurrenten GWD Minden. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Anschluss an den Super-Cup. Nach dem Bundesliga-Saisonstart bei Frisch auf Göppingen empfangen die Füchse am kommenden Donnerstag Minden auch in ihrem ersten Heimspiel.

Am vergangenen Wochenende hatten sich die Berliner zum Auftakt des DHB-Pokals gegen den Drittligisten Oranienburger HC und Erstliga-Absteiger TuS N-Lübbecke durchgesetzt.

Die Füchse müssen sich im Pokal mit Minden noch auf einen Termin einigen, weil sie am 16./17. Oktober bei der Vereins-Weltmeisterschaft in Katar sein werden.

( dpa )