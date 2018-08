Lkw erfasst Radfahrerin: Unterschenkelbruch

Erneut ist es in Berlin zu einem Unfall mit einem rechtsabbiegenden Laster gekommen. Nach dem Tod einer jungen Fußgängerin am Dienstag in Schöneberg traf es diesmal eine Fahrradfahrerin. Sie lebt.

Berlin. Eine Fahrradfahrerin ist in Berlin-Friedrichshain von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die 29-Jährige war am Donnerstagmorgen auf der Warschauer Straße in Richtung Frankfurter Tor auf dem Radschutzstreifen unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Das teilte die Polizei mit. Der Laster war in gleicher Richtung unterwegs und wollte in die Boxhagener Straße abbiegen. Ob einer der beiden Verkehrsteilnehmer den anderen zu überholen versuchte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die 29-Jährige brach sich bei dem Unfall den Unterschenkel und kam in ein Krankenhaus. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde wegen eines Schocks ambulant behandelt. Die Warschauer Straße war zur Unfallaufnahme zwischen Grünberger Straße und Frankfurter Allee gesperrt. Auch auf der Tramlinie 21 zwischen Marktstraße und Kniprodestraße/Danziger Straße gab es Einschränkungen, wie die BVG twitterte.

Erst am Dienstag war in Berlin-Schöneberg eine junge Fußgängerin von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst worden - sie starb noch an der Unfallstelle. Zum Gedenken an die 23-Jährige war an der Kreuzung Dominicusstraße/Hauptstraße für Donnerstagabend eine Mahnwache angekündigt. In Berlin gab es seit Jahresanfang bislang 26 getötete Menschen im Straßenverkehr - ein Großteil davon waren Fußgänger.

( dpa )