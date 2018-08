Erneut Autos im Prenzlauer Berg abgebrannt

Berlin. Drei Autos sind in Berlin-Prenzlauer Berg in Flammen aufgegangen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, hatte in der Nacht zum Donnerstag zunächst ein Transporter in der Storkower Straße Feuer gefangen. Anschließend griffen die Flammen auf zwei Autos hinter und vor dem brennenden Fahrzeug über. Die Einsatzkräfte konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Brandstiftung, eine politisch motivierte Tat sei nicht ausgeschlossen, hieß es von der Polizei am Donnerstagmorgen.

Bereits im Mai hatten Unbekannte im Prenzlauer Berg mehrere Autos angezündet. Insgesamt 14 Fahrzeuge brannten damals komplett aus oder wurden zumindest schwer beschädigt.

( dpa )