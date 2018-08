Eine Jugendliche schubst einen Jugendlichen in den See.

Bildung Studie zur Jugend in Brandenburg wird vorgestellt

Potsdam. Was bewegt die Jugendlichen in Brandenburg? Eine neue Studie der Uni Potsdam dazu wird heute von Regierungschef Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) vorgestellt. Seit Beginn der 1990er Jahre untersucht die Uni regelmäßig die Situation von Kindern und Jugendlichen - inzwischen ist es die achte Untersuchung. Erstellt wurde sie von Dietmar Sturzbecher, dem Direktor des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung. In früheren Jahren waren unter anderem Chancen auf Ausbildung, rechtsradikale Tendenzen oder Unterschiede zu anderen Bundesländern Thema.

( dpa )