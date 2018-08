Anschlagspläne: GSG 9 nimmt russischen Islamisten fest

Der Tschetschene stand mit Amri und dem Gefährder aus Frankreich in Kontakt und lagerte Sprengstoff in der Wohnung.

Berlin. Die Spezialeinheit GSG 9 hat am Mittwochmorgen in Buch einen islamistischen Gefährder in Berlin festgenommen. Der 31-Jährige Tschetschene Magomed Ali Ch. soll mit einem Komplizen einen schweren Sprengstoffanschlag in Berlin vorbereitet haben. Nach Informationen der Berliner Morgenpost besuchten die Islamisten regelmäßig die inzwischen geschlossene Fussilet-Moschee in Moabit und hatten Kontakt zum Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri.

Mindestens seit Herbst 2016 hatte die Berliner Polizei den Tschetschenen im Visier. Die Bundesanwaltschaft ließ Magomed Ali Ch. nun in seiner Wohnung nahe dem Schlossparks in Buch festnehmen. Zudem wurde ein weiteres Objekt in Spandau durchsucht. Dem Einsatz lag ein Haftbefehl des Bundesgerichtshofs vom 9. August 2018 zugrunde. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Demnach wird der 31-Jährige Russe dringend verdächtigt, gemeinsam mit dem seit dem 18. April 2017 in Frankreich Inhaftierten Clément B. einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Zu dieser Erkenntnis gelangten die Ermittler durch Spurenauswertungen und Vernehmungen.

Clément B. war in Marseille festgenommen worden, weil er geplant haben soll, gemeinsam mit einem ebenfalls festgenommenen Komplizen in Frankreich einen Sprengstoffanschlag zu begehen. Bei seiner Festnahme befand sich Clément B. im Besitz von mehreren Schusswaffen und drei Kilogramm TATP (Triacetontriperoxid). Den hochexplosiven Sprengstoff hatten er und sein Komplize im Frühjahr 2017 in Frankreich gemeinsam hergestellt.

Der Franzose stand vor seiner Rückkehr in sein Heimatland in Kontakt mit dem am Mittwoch verhafteten Ch. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, soll der Tschetschene im Oktober 2016 ebenfalls „erhebliche Mengen“ des Sprengstoffes TATP in seiner Berliner Wohnung gelagert haben. Dieser Sprengsatz sollte laut Bundesanwaltschaft zu einem „nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort“ in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen.

Die Anschlagsvorbereitungen des Franzosen und des Tschetschenen wurden jedoch aufgrund eines „präventiven Einsatzes“ der Berliner Polizei gegen Magomed-Ali Ch. gestört. Von der Maßnahme aufgeschreckt, setzte sich Clément B. nach Frankreich ab. Magomed Ali Ch. blieb in Berlin. Unklar ist, wo der Sprengstoff ist, den der Tschetschene in seiner Berliner Wohnung lagerte und um was für einen präventiven Einsatz es sich damals handelte.

Wie die Berliner Morgenpost im März dieses Jahres berichtete, soll B. auch Kontakt zum Berlin-Attentäter, Anis Amri, unterhalten haben. Die Nummer des Franzosen fanden die Ermittler unter den Kontakten auf dem Handy von Anis Amri.

