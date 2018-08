Das Plakat soll weg

Bauinvestor Christoph Gröner am 21.08.2018 in Berlin.

Bauunternehmen darf am Posthochhaus nicht mit dem „Berlin Partner“-Logo gegen Planungsstopp protestieren

Aus einem Riesenprojekt in Kreuzberg hat sich ein Riesenärger entwickelt. Das Unternehmen CG-Group beklagt, mit seinen Bauplänen für das ehemalige Postscheckamt beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nicht voranzukommen. Dass die Baufirma von Chef Christoph Gröner dies allerdings mit einem gewaltigen Plakat am Hochhaus kundtut, sorgt jetzt für scharfe Reaktionen. Weil darauf auch das Logo von „Berlin Partner“ prangt, wurde das Bauunternehmen von der landeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft am Mittwoch scharf aufgefordert, es „innerhalb der nächsten 24 Stunden“ wieder einzurollen.

Das Bauvorhaben betrifft den weit über die Grenzen Friedrichshain-Kreuzbergs sichtbaren Büroturm des ehemaligen Postscheckamts am Halleschen Ufer. Im Hochhaus und auf dem Gelände will das Bauunternehmen Gewerbe- sowie Sozial-Wohnungen und Wohnungen zu marktüblichen Preisen ansiedeln.

Nach einer Konzeptänderung der Gruppe aus dem Januar, die den Wohnungsanteil zu Gunsten lukrativerer Gewerbefläche reduzierte, trat das Bezirksamt auf die Bremse: Der Verlust von 5000 Quadratmetern bezahlbaren Wohnraums sei inakzeptabel gewesen, so Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne), wodurch es keine Basis für die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens gegeben habe. „Statt 70 Prozent der Geschossfläche für Wohnen und 30 Prozent für Gewerbe vorzusehen, wurde plötzlich eine 50:50-Lösung vorgeschlagen“, teilten die BVV-Fraktionen Grüne, Linke und SPD mit.

Empört ließ Bauunternehmer Gröne sein 13 mal 25 Meter großes Plakat hissen: „Hier verhindert Rot-Rot-Grün (Friedrichshain-Kreuzberg) 623 Wohnungen, davon 182 geförderte Einheiten und 55 preisgedämpfte Wohneinheiten. Und der Berliner Senat sieht zu“, steht darauf. Darunter ist neben dem Signum der CG-Group auch das Logo von Berlin Partner. Dies ist der Wirtschafts- und Technologieförderer des Landes Berlin. Für uneingeweihte Betrachter stellt sich da unweigerlich die Frage, wer hier gegen das Vorgehen des Bezirksamts protestiert.

Berlin Partner reagierte verärgert. Die angeschlossenen 280 Partner seien verpflichtet, bei Nutzung des Logos sicherzustellen, dass dabei „das Ansehen des Landes Berlin nicht beeinträchtigt wird“. Zudem müsse politische Neutralität gewahrt bleiben. Deshalb habe man die CG-Gruppe aufgefordert, das Banner mit dem Logo innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Man prüfe zudem „Maßnahmen die verhindern, dass sich so etwas wiederholt.“

Die CG Gruppe hatte schon im Sommer 2017 für erheblichen Konfliktstoff gesorgt, als sie der CDU die Fassade ihres Steglitzer Kreisels kostenlos als Werbefläche überließ. Im aktuellen Fall sagte Gröner der Berliner Morgenpost, er werde der Aufforderung von Berlin Partner nachkommen. Allerdings: Langfristig bleibe das Plakat am Bau. „Auf das Logo kommt eben ein Flicken“, so Gröner. Die Senatsbauverwaltung empfängt nun Ende September CG-Group und Baustadtrat Schmidt zu einem vermittelnden Gespräch – „um einen drohenden Projektstillstand zu verhindern“, so eine Sprecherin.