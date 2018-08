CDU: Senat soll Markenrechte an Air Berlin kaufen

Berlin. Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will den Senat auffordern, Logo und Namen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin zu kaufen. „Wir werden einen entsprechenden Antrag einbringen und den Senat dazu aufrufen, die Markenrechte an Air Berlin zu sichern“, sagte der CDU-Abgeordnete Christian Gräff der Berliner Morgenpost. Kaum ein anderer Name habe so für Berlin gestanden und sei ein derart guter Botschafter für die Stadt gewesen, so der Politiker. „Dafür kann Berlin auch einen Millionenbetrag aufwenden und sollte mit dem Insolvenzverwalter verhandeln“, erklärte Gräff .

Unterstützung erhält der Vorschlag von Berlins Tourismus-Chef Burkhard Kieker. „Bevor eine andere Airline die Markenrechte kauft, um den Namen dann endgültig verschwinden zu lassen, halte ich das für einen vorausschauenden Vorschlag“, sagte der Visit-Berlin-Geschäftsführer. Luftfahrtexperten hatten bereits während des Verkaufsprozesses spekuliert, dass frühere Konkurrenten die Rechte an Air Berlin kaufen und so den Namen für immer vom Markt nehmen könnten. Lufthansa etwa würde sich durch diesen Schritt eines langjährigen Rivalen entledigen.

Air Berlin hatte im August 2017 Insolvenz angemeldet. 8000 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit. Flugzeuge sowie Start- und Landerechte sind heute unter anderem in der Hand von Lufthansa, Easyjet und Laudamotion.

Berlin hätte Zeit, sich den Kauf zu überlegen. Der Insolvenzverwalter von Air Berlin, Lucas Flöther, hatte den Verkaufsprozess für den Markennamen Air Berlin im Mai gestoppt. Flöther erklärte damals gegenüber der Morgenpost: „Die Marke ‚Air Berlin‘ wird vorerst nicht verkauft, weil sie zu Abwicklungszwecken benötigt wird.“

Hunderttausende Gläubiger meldeten Forderungen an

Hintergrund für die Entscheidung ist das noch laufende Insolvenzverfahren. Über eine Internetseite hatten Hunderttausende Gläubiger Forderungen angemeldet. Nach einem Verkauf der Markenrechte müsste Flöther möglicherweise Logo und Namen von der Seite entfernen lassen. Dieser Aufwand sei im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen für die Markenrechte allerdings zu groß, hieß es.

Christian Gräff will perspektivisch vor allem Investoren in die deutsche Hauptstadt locken und Berlin als Luftfahrt-Drehkreuz neu beleben. „Die Flughafengesellschaft muss ein hohes wirtschaftliches Interesse daran haben, die Gründung einer neuen Airline für Langstrecken zu fördern“, sagte Gräff. Die Markenrechte könnten dann helfen, der neuen Gesellschaft einen lokalen Anstrich zu geben, so Gräff. Als Folge der Air-Berlin-Pleite war die Zahl der Langstrecken-Flüge ab Berlin gesunken. Derzeit gibt es nur sieben Verbindungen. Erst im kommenden Sommer sollen weitere Direktflüge hinzukommen.

Große Airline-Konzerne wie IAG (British Airways, Iberia) und Air France hatten zuletzt an zahlreichen europäischen Flughäfen Billig-Angebote für die Langstrecke geschaffen. Weil es bereits heute genügend Zu- und Abbringerflüge in Berlin gebe, habe auch die deutsche Hauptstadt Potenzial für weitere Langstrecken-Verbindungen, glaubt der Luftfahrt-Experte Cord Schellenberg.

Immer noch positive Emotionen

Die Marke Air Berlin wecke bei den Verbrauchern zudem noch immer positive Emotionen. „Air Berlin wird nicht nur mit Urlaubs- und Freizeitgestaltung verbunden, sondern auch mit Sicherheit und fairen Preisen“, sagte Schellenberg. Die Fluglinie sei allerdings nie ein klassischer Langstrecken-Carrier gewesen. Weil aber Lufthansa Berlin nicht mehr zum Kerngeschäft zählt und zuletzt auch Langstrecken-Verbindungen gestrichen hatte, wünschten sich jetzt viele Einwohner Air Berlin zurück.

Dem Insolvenzverwalter spielt die öffentliche Interessensbekundung in die Karten: Mehr Konkurrenz dürfte den Preis für die Marke weiter nach oben treiben.

