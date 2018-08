Bundesstraßen werden in Brandenburg weiter vom Land betreut

Potsdam. Die 2800 Kilometer Bundesstraßen in Brandenburg werden auch künftig vom Land betreut. Das Kabinett habe beschlossen, das Angebot des Bundes anzunehmen, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Hintergrund ist, dass der Bund ab Januar 2021 den Bau und Betrieb der Autobahnen und Bundesstraßen in einer Bundesgesellschaft bündeln will - den Ländern aber offen ließ, die Bundesstraßen weiter im Auftrag selbst zu betreuen.

"Brandenburg braucht ein gut funktionierendes Netz aus Bundes- und Landesstraßen. Abgesehen von den Autobahnen soll die Bewirtschaftung weiter in einer Hand - und zwar in der Hand des Landes - liegen", sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD). Die Bundes- und Landesstraßen werden von 33 Straßenmeistereien betreut, für die Autobahnen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern soll Stolpe als Niederlassung Nordost der Bundesgesellschaft zuständig werden. In Brandenburg betreut sie dann 800 Kilometer Autobahnen. Außenstellen der Bundeseinrichtung wird es in Berlin, Cottbus und Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern geben.

( dpa )