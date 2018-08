DFB darf nicht am Brandenburger Tor werben

Berlin. Das Brandenburger Tor hat sich als symbolträchtiges Hintergrundbild für deutsche Fußball-Helden seit dem Sommermärchen 2006 bewährt. Um die Strahlkraft des Wahrzeichens zu nutzen, wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum Fan-Tag am 21. September vor der Entscheidung über die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 die Reklame für seine Bewerbung dort projizieren. Am 27. September fällt die Entscheidung zwischen Deutschland und der Türkei. Die Fußball-Funktionäre sind aber mit ihrem Wunsch beim Senat abgeblitzt.

Die EM-Werbung soll nicht auf das Tor geworfen werden. „Man muss mit dem Brandenburger Tor vorsichtiger umgehen“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Er bitte den DFB um Verständnis dafür, dass das „nationale Symbol besonders zu betrachten“ sei. Müller erinnerte an die Debatte nach den Terroranschlägen in verschiedenen Staaten. Mal wurde das Tor in den jeweiligen Nationalfarben angestrahlt, mal nicht. Daraufhin hatte der Senat die Richtlinien für Werbung und andere Nutzungen an und mit dem Brandenburger Tor verschärft.

Die CDU fordert Müller auf, für die Fußball-EM eine Ausnahme zu machen. „Dass es sich hier um ein ,herausragendes Ereignis‘ mit unmittelbarem Bezug zu Berlin handelt, dürfte außer Frage stehen“, heißt es.

