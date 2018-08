Knast-Vlogger: „Ich blamiere die, die blamieren mich“

Berlin. Seit Wochen narrt Thomas D. die Berliner Justiz. Trotz Handyverbots betreibt der 35-Jährige aus seiner Zelle in der JVA Tegel einen Videoblog, den „Knast-Vlog“, auf Facebook, Youtube und Instagram. Erst am Montag veröffentlichte er ein weiteres Video, in dem er erklärt, warum er im Gefängnis sitzt: Er sitzt, so sagt er, zehn Jahre wegen dreifachen Banküberfalls mit Geiselnahme. Fast 50.000 Menschen haben sich dieses Video schon angesehen - allein auf Youtube.

Das Problem: Was Thomas D. macht, ist nicht erlaubt. Der Besitz von Handys verstößt gegen die Regeln im Gefängnis. Die Gefängnisleitung verlegte den Mann, der in der Nähe von Odessa (Ukraine) geboren wurde daraufhin in einen anderen Haftraum, nachdem sie Anfang Juli herausfanden, dass D. hinter den Videos steckt. Ein Sprecher sagte damals: "Die Inhaftierten sollen schon spüren, dass bei solchen Aktionen Konsequenzen drohen." Thomas D. scheint das nicht aufzuhalten.

Denn er macht weiter: Anfang August tauchten neue Videos auf. In den kurzen Beiträgen spricht er über die Tage in der Haft, Suizid hinter Gittern oder prangert Benachteiligungen der Gefangenen an. Am vergangenen Wochenende folgte eine Tonaufnahme. Außerdem meldete er sich über Facebook bei einem Autoren der Berliner Morgenpost. Er wolle ein Interview geben und erklären, was ihn antreibt. Zum Beweis, dass er es ist, schickt er ein Foto von sich. Über Facebook schreiben sie in den kommenden Tagen - meist in den Abendstunden oder nachts. Für die Berliner Justiz eine Blamage. Ein Interview, das nicht sein dürfte:

Berliner Morgenpost: Es ist fast 1 Uhr morgens. Wo sind Sie gerade?

Thomas D.: Ich bin in der Teilanstalt 2 der JVA Tegel. Das Horrorhaus, welches normalerweise schon längst geschlossen sein sollte. Kommt einem vor wie ein Dritte-Welt-Knast, wenn man es nicht besser wüsste. Und das in Deutschland.

Dort sitzen Sie, weil Handybesitz im Gefängnis gegen die Regeln verstößt. Ein Handy brauchten Sie, um die Videos aufzunehmen.

Handys sind untersagt, richtig. Genau das will ich ändern. Wir sind doch schon unserer Freiheit beraubt. Muss man uns doppelt und dreifach bestrafen? Denke nicht.

Was passierte nachdem sie erwischt wurden?

Es gab eine Disziplinarmaßnahme. 6 Wochen Freizeitsperre, was bedeutet, dass man kein Fernseher haben darf, keinen Sport machen darf und die Aufschlusszeiten verringert werden.

Trotzdem machen Sie weiter. Keine Angst vor weiteren Strafen?

Ich habe keine Angst. Ich bin dermaßen von dem Erfolg dieses Projekts überzeugt, dass man mich nicht bremsen kann. Dazu ist es auch schon zu groß. Ich blamiere die, die blamieren mich! Das ewige Spiel zwischen Inhaftierten und Gefängnisleitung. Warum sollte ich meine Resozialisierung stoppen? Das macht kein Sinn. Wenn ich es nicht selbst in die Hand nehme, lande ich wieder auf der Straße.

Was ist denn Ihr Ziel?

Mit den Videos möchte ich Menschen erreichen, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden. Ich möchte irgendwann dafür als positives Beispiel gelten, dass man immer das Ruder herumreißen und etwas Sinnvolles aus seinem Leben machen kann. Was mir auch ganz gut gelingt bisher – zumindest sagen das viele meiner Zuschauer. Das freut mich natürlich riesig und es motiviert wiederum. Mein Leben war eigentlich schon verkackt. Wer hätte schon gedacht, dass ich nochmal was gebacken bekomme.

Sie sind der Erste auf der Welt, der darauf gekommen ist, sagst sie in einem ihrer ersten Videos.

Ich weiß nicht ob ich wirklich der erste Knast-Youtuber der Welt bin. Es war mehr als Aufhänger gedacht. Mir ist so ein Projekt noch nirgends untergekommen. Auch meine Recherche hat keine Ergebnisse gefunden. Es gibt mittlerweile ein paar Trittbrettfahrer, wie mir zugetragen wurde. Aber nichts richtig ernstes, soweit ich weiß.

Die Videos sollen Ihnen helfen, ins Leben zurückzufinden?

Ja, eine Live-Resozialisierung und Aufbau eines Standbeins, um nach der Haft in geregelte Strukturen entlassen zu werden, mit einem positiven Ausblick auf die Zukunft. Außerdem will ich Missstände in der JVA Tegel ansprechen und das Handyverbot abschaffen.

In einem Video sagen Sie, wenn sie frei kommen, wollen sie mit einem Privat Jet aus dem Gefängnis geholt zu werden - ernst gemeint?

Selbstverständlich wird mich kein Privatjet abholen, mal abgesehen davon, dass das gar nicht möglich ist. Es war nur als Joke gedacht, wie ich auch deutlich im Video sage. Mein Traum ist es, ruhig schlafen zu können. Ohne dieses Paranoia, dass das SEK jederzeit 'ne Blendgranate wirft und deine Wohnung stürmt. Meine Eltern sollen ruhig schlafen, ohne die Sorge, dass Scharfschützen ihren Sohn abknallen wollen.

Trotzdem scheint es, als würde sich ihr Auftreten professionalisieren: Wollen Sie mit dem Projekt mal Geld verdienen?

Finanzielle Absicherung ist natürlich sehr wichtig. Zumal ich von meiner mickrigen Rente nicht werde leben können. Deswegen muss ich dir nächsten Jahre richtig ranklotzen. Ich habe bereits weitere Pläne geschmiedet. Ich will auch ein Buch schreiben über Rap. Ich schreibe seit meiner Jugend Texte. Hatte aber nie die Eier, es jemandem zu präsentieren.