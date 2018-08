Potsdam. Die Grünen haben nach dem Rücktritt von Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ein Umsteuern in der Braunkohlepolitik gefordert. Der Rücktritt aus persönlichen Gründen verdiene Respekt, er sei aber auch die Chance für eine neue politische Ausrichtung, sagte Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Dienstag in Potsdam. Gerber galt als Verfechter der Braunkohle-Verstromung in der Lausitz, die Grünen fordern dagegen einen rascheren Ausstieg.

