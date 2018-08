Grujic trainiert erstmals bei Hertha: Nürnberg-Spiel zu früh

Berlin. Herthas Neuzugang Marko Grujic hat erstmals mit seinem neuen Team trainiert, kommt für einen Einsatz zum Bundesligastart der Berliner am Samstag aber noch nicht infrage. Der 22 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler war erst am Ende der Vorwoche vom FC Liverpool ausgeliehen worden. Trainer Pal Dardai bescheinigte Grujic nach der ersten Übungseinheit einen guten Beginn: "Er hat mit seiner Handlungsschnelligkeit einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen." Lediglich die Reservisten und die beim Pokalerfolg in Braunschweig eingewechselten Spieler absolvierten am Dienstag eine Trainingseinheit auf dem Schenckendorffplatz.

Grujic sei spielstark und könne vertikale Pässe spielen, bemerkte Dardai. Zudem erhoffe er sich von dem 1,91 Meter großen Serben körperliche Präsenz: "Zentrale Spieler sind immer wichtig. Durch den Transfer haben wir jetzt mehr Möglichkeiten", sagte Dardai. Nun müsse man Grujic schnellstmöglich integrieren. "In zwei, drei Wochen nach der Länderspielpause ist er hier hoffentlich richtig angekommen. Dann können wir mit ihm richtig anfangen", ergänzte der Ungar.

Nach dem 2:1 (1:0)-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals am Montag beim Drittligisten Eintracht Braunschweig sieht Dardai seine Mannschaft für das erste Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg gewappnet: "Das war das erste Mal, dass wir unter Druck spielen mussten, und dafür bin ich sehr zufrieden. Es ist wichtig, dass es nach der langen Vorbereitung endlich losgegangen ist."

