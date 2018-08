Nils Petersen genießt: Komplimente für Ex-Club Energie

Cottbus. Mit seiner eigenen Mannschaft ging der Freiburger Nils Petersen hart ins Gericht, an seinen Ex-Verein FC Energie Cottbus verteilte der Nationalspieler kräftig Komplimente. "Wenn du in der Verlängerung mit 2:1 führst als Bundesligist mit dem psychologischen Vorteil, dass man in der 90. Minute aus dem Nichts noch den Ausgleich erzielt hat, geht das nicht", kommentierte der Stürmer der Breisgauer die Zittereinlage des Fußball-Erstligisten in der ersten Pokalrunde. Erst im Elfmeterduell verhinderte Freiburg nach einem emotionalen Fight mit 5:3 die Blamage beim Lausitzer Drittligisten.

"Man muss den Cottbusern Respekt zollen, dass sie nie aufgegeben haben", betonte Petersen. Der 29 Jahre alte Stürmer hatte sich von 2009 bis 2011 beim FC Energie für höhere Aufgaben empfohlen, spielte beim großen FC Bayern, gewann Olympia-Silber in Rio de Janeiro und verpasste nur knapp einen Kaderplatz bei Bundestrainer Joachim Löw für die WM in Russland. Doch Petersen ist bodenständig geblieben, plauderte in Cottbus locker mit alten Gefährten und fühlte mit seinem ehemaligen Club, der in 120 Minuten ein 2:2 erkämpft hatte.

"Schade", sagte der in Wernigerode geborene und bei Germania Halberstadt sowie Carl Zeiss Jena ausgebildete Angreifer sogar: "Energie hätte es ein Stück auch verdient gehabt." Doch Petersen selbst trug maßgeblich dazu bei, dass der SC Freiburg am Sonntag für die zweite DFB-Pokalrunde noch im Lostopf liegt. Erst sorgte er im Nachsetzen per Kopf für die 2:1-Führung, nachdem er vom Elfmeterpunkt noch gescheitert war. Dann übernahm er als der erste von fünf erfolgreichen Schützen im Elfmeterschießen Verantwortung.

Dabei schleppt Petersen eine schlechte Elfer-Erfahrung mit sich herum. Vor genau zwei Jahren besiegelte sein Fehlschuss vom Punkt die olympische Finalniederlage im Maracana-Stadion gegen Brasilien. "Da habe ich nicht dran gedacht", erzählte Petersen. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und die Pfiffe auszublenden", schilderte er sein zweites Tor, lobte zugleich das "sehr angenehme Flair" vor 15 245 Fans an alter Wirkungsstätte. "Doch so sehr ich Energie noch im Herzen trage, so sehr wollte ich für Freiburg das Weiterkommen."

Der Erstligist weiß, dass er zum Ligastart am Samstag gegen Eintracht Frankfurt eine andere Qualität auf den Platz bringen muss. "Man kann Cottbus nur alle Komplimente aussprechen. Wir waren einfach die glücklichere Mannschaft", sagte SC-Trainer Christian Streich. "Die Bundesliga ist etwas ganz anderes. Der Pokal ist der Bonus und hat keine große Aussagekraft. Es geht bei Null los", bemerkte Petersen und verabschiedete sich aus Cottbus: "Ich habe es total genossen."

( dpa )