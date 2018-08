Linke zeigt Verständnis für Gerbers Rücktritt

Potsdam. Die Linksfraktion hat Verständnis für den überraschenden Rücktritt von Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) gezeigt. "Albrecht Gerber hat für dieses Land viel geleistet", sagte Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag. In seiner familiären Situation habe Gerber die richtige Entscheidung getroffen. Zugleich schloss Christoffers aus, selbst wieder Wirtschaftsminister zu werden. Auch die Parteiführung strebe er nicht an. Es sehe sich vielmehr weiter in der Rolle des Fraktionschefs. Christoffers war von 2009 bis 2014 in Brandenburg Wirtschaftsminister und 2001 bis 2005 Landeschef der damaligen PDS.

( dpa )