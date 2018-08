Brände Feuer in Café in Berlin-Köpenick

Berlin. Ein Café in Berlin-Köpenick ist am frühen Dienstagmorgen in Flammen aufgegangen. Das Feuer wütete auf rund 200 Quadratmetern Fläche, twitterte die Berliner Feuerwehr. "Momentan finden Restlöscharbeiten statt und es gibt noch eine leichte Rauchentwicklung", hieß es weiter. Rund 40 Feuerwehrleute waren demnach in dem Café in der Salvador-Allende-Straße im Einsatz. Rund 13 Anwohner aus anliegenden Gebäuden mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr bat, Fenster und Türen in der Nähe des Einsatzortes geschlossen zu halten.

( dpa )