Lese für Traubensaft in Werder startet

Werder. In der Obststadt Werder bei Potsdam sind wegen der Hitze die ersten Weintrauben reif. Am Dienstag sollte mit der Lese der Weintrauben für die Herstellung von Traubensaft begonnen werden, sagte der Geschäftsführer von Weinbau Lindicke, Manfred Lindicke. Er rechnete mit rund 1200 Litern Traubensaft in diesem Jahr. Die Lese der Trauben für den Wein, der rund 60 000 Liter ausmacht, soll in der kommenden Woche beginnen. Beide Ernten sind so früh wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. Erste Trauben für den Federweißen waren bereits geerntet worden.

( dpa )