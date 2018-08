Staatliches Vorkaufsrecht schützt nicht vor Mieterhöhung

Berlin. Die Bewohner von Häusern, die das Land Berlin von privaten Eigentümern erwirbt, sind nicht immer vor deutlichen Mieterhöhungen geschützt. Eigentlich sind Mietsteigerungen im Bestand der kommunalen Wohnungsgesellschaften auf zwei Prozent pro Jahr begrenzt - darauf hatten sich der Senat und die Unternehmen 2017 verständigt. Allerdings gab es in 6 der 24 Fälle, in denen die Bezirke bisher ein sogenanntes Vorkaufsrecht ausübten, also einem Viertel, "Abweichungen" von dieser Kooperationsvereinbarung. Das räumte Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja ein.

Demnach stimmten die Bewohner der fraglichen Häuser freiwillig weitergehenden Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu. Sie können laut Bundesrecht bis zu 15 Prozent innerhalb von drei Jahren betragen. Dies sei vor dem Erwerb des Gebäudes durch die Bezirke zwischen dem zuständigen Bezirksamt und der Mieterschaft so ausgehandelt worden, teilte Lompscher in dem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Der Senat sieht pauschale Abweichungen von der Kooperationsvereinbarung aus verschiedenen Gründen kritisch", schreibt Lompscher weiter. Im Einzelfall könne es jedoch erforderlich sein, dass leistungsfähige Mieter nach dem Übergang der Wohnungen in den landeseigenen Bestand mehr zahlen. Die städtischen Gesellschaften müssten wirtschaftlich arbeiten. Daher halte der Senat eine freiwillige Zustimmung der Mieter "noch für vertretbar", wenn diese vor Ausübung des Vorkaufsrechts im Dialog zustande gekommen sei.

"Die Zustimmung zur Mieterhöhung darf aber nicht zur Folge haben, dass die Mieten auf lange Sicht ein Niveau erreichen, das dazu führt, dass die Mietpreise für die derzeitigen Mieter/innen unerschwinglich werden und eine Verdrängung stattfindet", betonte Lompscher. Erhöhte Mietpreise dürften nicht die Aufgabe der kommunalen Gesellschaften konterkarieren, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Czaja äußerte sich kritisch. "Die Anfrage offenbart, was die Linkskoalition nicht wahrhaben will: Die Nutzung des Vorkaufsrechts schützt Mieter nicht vor steigenden Mieten", sagte er. "Der Druck auf den Berliner Mietmarkt und die Kosten der Wohngesellschaften wird der Senat allein mit einer Bau-Offensive und einem Mieten-TÜV abdämpfen können."

In Berlin steigen die Mieten seit Jahren stark. Um der Verdrängung alteingesessener Mieter entgegenzuwirken und preisgünstigen Wohnraum zu erhalten, beschloss der Senat vor rund einem Jahr, stärker auf ein staatliches Vorkaufsrecht für Wohnhäuser zu setzen. In sogenannten Milieuschutzgebieten, von denen es laut Berliner Mieterverein in der Stadt inzwischen 45 mit 680 000 Bewohnern gibt, können die Bezirke Wohnhäuser kaufen, bevor es private Investoren tun.

Und sie nutzen das Instrument zunehmend: Laut Wohnungsverwaltung sind inzwischen 24 Vorkaufsfälle abgeschlossen, also rechtskräftig vollzogen. Dies betrifft 539 Wohnungen. Hinzu kommen 50 sogenannte Abwendungen für 1549 Wohnungen. In diesen Fällen verpflichtete sich der neue Eigentümer zur Einhaltung bestimmter sozialer Kriterien - oft, nachdem das Land mit Ausübung des Vorkaufsrechts drohte.

