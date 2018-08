Helene Hegemann stellt dritten Roman vor

Berlin. Rund acht Jahre nach ihrem skandalumwitterten Debüt mit "Axolotl Roadkill" bringt Helene Hegemann (26) ihr drittes Buch heraus. Die Autorin und Filmemacherin erzählt darin die Geschichte eines Mädchens, dessen Leben durcheinander gewirbelt wird, als neue Nachbarn im Viertel einziehen. Es geht laut Verlag um eine "radikale Selbstfindung" in einer "zunehmend apokalyptischen Welt". Der bei Hanser Berlin erschienene Roman hat es bereits in die Vorauswahl für den Deutschen Buchpreis geschafft. Die erste Buchvorstellung ist am 10. September in Berlin.

( dpa )