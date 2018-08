Wohnhaus im Wrangelkiez brennt

Berlin. In einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Treppenhaus und das Dach brannten, wie die Feuerwehr mitteilte. 60 Kräfte seien bei dem Feuer im Wrangelkiez im Einsatz. Auch eine Personensuche wurde eingeleitet, Informationen über Verletzte gab es aber nicht. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand von einem im Flur abgestellten Kinderwagen ausgegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Flammen hätten dann auf eine Dachgeschosswohnung übergegriffen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

( dpa )