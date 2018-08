17-Jährige erfindet aus Angst vor Brüdern Vergewaltigung

Berlin. Drei Geschwister sollen einen früheren Sexual-Partner der mitangeklagten Schwester aus Rache in eine Falle gelockt haben. Im Prozess am Berliner Landgericht wegen versuchten Mordes erklärte die 17-Jährige, sie habe vor dem Angriff aus Angst vor ihren 19- und 23-jährigen Brüdern eine Vergewaltigung erfunden, um die Affäre zu vertuschen. "Meine Brüder wollten ihm eine Lektion erteilen, ihn aber nicht abstechen", hieß in einer von einem Verteidiger der Jugendlichen zu Prozessbeginn am Montag verlesenen Erklärung.

Die Brüder hätten nach der Lüge "eine vermeintliche Vergewaltigung rächen und die Ehre der Familie wiederherstellen wollen", heißt es in der Anklage. Im Januar 2018 hätten sie das 30-jährige Opfer im Stadtteil Reinickendorf in eine Falle gelockt. Der 19-Jährige habe das Auto des Mannes blockiert. Der 23-Jährige soll dann mit einen Messer auf die geschlossene Seitenscheibe eingestochen haben. Dem Attackierten sei allerdings unverletzt die Flucht gelungen.

Die 17-Jährige aus einer türkischstämmigen Familie erklärte, ihr sei eine sexuelle Affäre nicht erlaubt gewesen. Ihre Brüder hätten mit Schlägen gedroht und auch damit, dass sie in die Türkei zu Cousins müsse. Der 30-Jährige habe sie an einer Haltestelle angesprochen. Sie habe sich auf ihn bei drei Treffen eingelassen. "Es war freiwillig."

Als die Affäre bekannt wurde, habe sie aus Angst gelogen, so die 17-Jährige. Nach dem Vorfall mit dem Auto habe sie sich an ihrer Schule einem Vertrauenslehrer offenbart. Ihren Brüdern sei es "nur um eine Abreibung gegangen". Der Prozess wird am 22. August fortgesetzt.

( dpa )