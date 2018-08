Regionalbahn zwischen Berlin und Werneuchen fährt wieder

Berlin. Nach umfangreichen Baumaßnahmen fährt die Regionalbahn zwischen Berlin und Werneuchen (Landkreis Barnim) wieder. Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) eröffnete die modernisierte Strecke am Montag nach sechswöchiger Sperrung. Die Niederbarnimer Eisenbahn werde zu den Hauptverkehrszeiten längere Züge einsetzen, sagte die Ministerin. Man wolle mehr Menschen in die Bahn bringen. Seit Jahresbeginn wurden die Bahnhöfe in Ahrensfelde Nord, Blumberg, Seefeld (Mark) und Werneuchen renoviert und barrierefrei ausgebaut. Außerdem erneuerte die Deutsche Bahn Gleisanlagen und Signaltechnik für rund zehn Millionen Euro.

( dpa )