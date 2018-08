Prozess in Berlin

Prozess in Berlin Gewalt gegen Mithäftling in JVA Tegel - Angeklagter gesteht

Berlin. Ein 22-Jähriger soll in der Berliner JVA Tegel einen Mithäftling derart geschlagen haben, dass der Mann die Sehkraft auf dem rechten Auge einbüßte. Neun Monate später hat der Angeklagte vor dem Landgericht gestanden. Er habe den 65-Jährigen bestrafen wollen, "weil der Mann ein Mädchen missbraucht hatte", erklärte der 22-Jährige zu Prozessbeginn am Montag. Er gab außerdem zu, aus der Haft heraus ein Erpresserschreiben an ein Versandhausunternehmen geschickt, mit einer Bombe gedroht und 10 000 Euro verlangt zu haben.

Der 22-Jährige verbüßte eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren, als es laut Anklage im November 2017 in der Sortier- und Montagehalle der Justizvollzugsanstalt zum Angriff gegen den Mithäftling kam. Ohne erkennbaren Anlass habe er mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Geschädigten geschlagen und den Mann dann gegen eine Heizungsanlage geschubst. Der verurteilte Sexualstraftäter habe schwere Gesichtsverletzungen erlitten.

Ebenfalls im November hatte der vorbestrafte 22-Jährige laut Anklage aus der Haft heraus ein Erpresserschreiben verschickt. Den Brief habe er "aus Spaß" geschrieben, sagte der aus der Slowakei stammende Mann nun. Er habe sich geärgert, weil das Hamburger Unternehmen eine Bestellung nicht akzeptiert habe.

Der Angeklagte sagte weiter, er habe damals als Inhaftierter Drogen konsumiert und Stimmen gehört. Das habe ihn aggressiv gemacht. Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Erpressung wird am 27. August fortgesetzt.

( dpa )