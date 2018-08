Bedingt "konkurrenzfähig": BFC Dynamo droht der Absturz

Berlin. Schonungslos beschrieb René Rydlewicz die prekäre Lage beim BFC Dynamo. Erst der verpatzte Saisonstart in der Regionalliga Nordost, nun die deutliche 1:9-Klatsche im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln - dem Traditionsclub droht der jähe Absturz. "Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen müssen: Ok, wir sind weder in der Liga noch im Pokal konkurrenzfähig", erklärte Coach Rydlewicz mit gepresster Stimme in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. "Da müssen wir hart dran arbeiten, wir müssen personell was tun und wir müssen im täglichen Training viel tun, damit wir besser werden."

Fast wehrlos ergab sich das Team des früheren Pokalsiegers dem Bundesliga-Absteiger aus dem Rheinland, hätte sogar noch höher verlieren können. In der Vorsaison war der starke Auftritt in der ersten Pokalrunde mit dem 0:2 gegen den FC Schalke 04 noch zur Initiallösung geraten. "Wir haben in den letzten zwei Jahren viel geschafft, auch viel Historisches", erinnerte Rydlewicz fast schon etwas melancholisch.

Zwei Landespokalsiege hintereinander, ein guter vierter Platz in der Vorsaison der Regionalliga - nun steht der BFC als Vorletzter vor dem Abgrund. 1:19-Tore lautet die Schreckensbilanz der vergangenen vier Pflichtspiele. Abgänge wie von Topstürmer Rufat Dadashov können derzeit ebenso wenig kompensiert werden wie Verletzungen mehrerer Stammkräfte.

Da konnten auch die Nach-Wende-Rekordkulisse von 14 357 Zuschauern im ungewohnten Olympiastadion und das erste DFB-Pokaltor im siebten Anlauf nicht trösten. "Wir müssen uns mit aller Macht einen Brustlöser schaffen", forderte Rydlewicz vor dem nächsten Ligaspiel gegen Budissa Bautzen am Freitag. "Es ist wichtig positiv zu bleiben auch im Kopf, irgendwann hat jeder von den Jungs mal gute Dinge gezeigt."

( dpa )