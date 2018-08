Wollitz will gegen Freiburg Außenseiterrolle nutzen

Energie Cottbus hat im DFB-Pokal schon einige Male die Favoriten geärgert. Das soll auch in der ersten Runde 2018 so sein. Trainer Wollitz verspricht vollen Einsatz. Ein Ex-Cottbuser warnt.

Cottbus. Der FC Energie setzt auf seine Pokal-Tugenden. Wenn am Montag (18.30 Uhr) Fußball-Bundesligist SC Freiburg in Cottbus empfangen wird, sieht Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz die Chancen auf eine Überraschung bei "20 Prozent". Dennoch ist der Chefcoach des Lausitzer Drittligisten optimistisch: "Wir haben den Charakter, hier am Montag richtig einen rauszuhauen. Wir haben uns qualifiziert und so wollen wir uns auch für eine Runde mehr qualifizieren. Ausgehen davon dürfen wir aber nicht."

Im Vorjahr hatte Energie in der ersten DFB-Pokalrunde den Erstligisten VfB Stuttgart in die Verlängerung und ins Elfmeter-Duell gezwungen, dann das Duell vom Punkt aber verloren. "Sollte es uns gelingen, wieder ins Elfmeterschießen zu kommen, hoffe ich auf einen Sieg von uns", erklärte Wollitz.

Der Energie-Trainer bringt dem Kontrahenten im aktuellen Wettbewerb viel Respekt entgegen. "Der Gegner ist Bundesligist. Er hat die Nische gefunden, viele gute Entscheidungen getroffen", sagte Wollitz. Nachhaltigkeit und gute Inhalte seien die Freiburger Stärken: "Das sieht man in den Spielern. Sie haben nicht nur das Auge, sondern auch die Überzeugung. Sie haben nicht nur Weitblick, sondern auch innere Klasse. Darin steckt eine Philosophie. Deshalb ist der Verein nicht nur sympathisch, sondern spielt in der Ersten Liga."

( dpa )