Tödlicher Unfall mit Radler: Flüchtiger Fahrer stellt sich

Luckau. Nach dem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer auf einer Landstraße bei Luckau (Dahme-Süreewald) hat sich der flüchtige Transporterfahrer der Polizei gestellt. Der 31-Jährige habe sich am Samstagabend auf dem Polizeirevier in Lübben gemeldet und die Tat zugegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im Polizeipräsidium am Sonntag. Der Mann werde derzeit vernommen. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall seien noch nicht bekannt.

Ein Zeuge hatte den 55-jährigen Radfahrer in der Nacht zum Samstag auf der Kreisstraße zwischen den Ortschaften Kreblitz und Kasel-Golzig leblos auf der Straße gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Radlers feststellen. Auf Grund von Spuren wie Fahrzeugteilen am Unfallort suchte die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Kleintransporters, der nach dem Unfall geflüchtet war, ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern.

( dpa )