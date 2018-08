Raed Saleh: „In der SPD ist irgendwie der Wurm drin“

Berlin. Raed Saleh wirkt sehr entspannt, als wir ihn im sommerlichen Tiergarten zum Gespräch treffen. Drei Wochen war der SPD-Fraktionschef mit der Familie im Urlaub. Die Reise führte ihn in die Heimat seiner Ahnen, ins Westjordanland, wo der Spandauer 1977 in der Stadt Sebastia zur Welt kam. Die Krise in seiner Partei ließ ihn aber auch im Heiligen Land nicht los.

Herr Saleh, Sie waren im Land Ihrer Väter im Urlaub. Wie haben Sie die Situation dort erlebt?

Raed Saleh: Ich habe meinen 8-jährigen Kindern die Heimat ihrer Großeltern gezeigt. Drei Wochen waren wir in der Region, haben Freunde in Israel besucht und Familie in Palästina. In einer Einwanderungsgesellschaft muss man den jungen Menschen vermitteln, dass sie in Deutschland ihre Heimat haben und dass sie auch die Vergangenheit ihrer Großeltern haben. Wir müssen den jungen Menschen die Möglichkeit geben, selbstbewusste deutsche Staatsbürger zu sein, ohne ihnen die Wurzeln zu nehmen. Deutsch zu sein ist ein Lebensgefühl, eine Werteorientierung, eine Verantwortung. Deutsch ist jeder, der sich diesem Land zugehörig fühlt, auch mit anderem kulturellem Background und anderer Religion. Gemeinsam setzen wir klare Grenzen gegen Islamisten, Rechts- und Linksradikale.

Darf man Palästina sagen oder ist man dann gegen Israel?

Natürlich darf man Palästina sagen. Es gibt Gott sei Dank einen Staat Israel. Aber es gibt eben auch eine Region, wo überwiegend Palästinenser leben und die die Mehrheit der Weltgemeinschaft als Staat Palästina anerkannt hat. Ich bin ein großer Freund der Zwei-Staaten-Lösung und deswegen war ich gerne in Israel und in Palästina.

Haben Sie den Sommer auch genutzt, um über die Zukunft der SPD nachzudenken?

Darüber denke ich ständig nach. Es schmerzt. Es ist irgendwie der Wurm drin.

Sie liegen im Bund bei 18 Prozent. Warum zieht das neue Führungsduo Andrea Nahles und Olaf Scholz offenbar nicht bei den Bürgern?

Auch wenn ich nach wie vor den Gang in die große Koalition für falsch halte, machen beide zusammen einen guten Job und ich hoffe, dass ihre Arbeit auch bald bei den Wählern Früchte trägt. Die Leute sind verärgert über die SPD. Viele hadern mit der SPD, aber sie wollen die SPD als starke Partei behalten.

Was stört die Leute denn?

Die SPD spricht in ihrer Wahrnehmung nicht ihre Themen an. Die SPD muss die Regeln einer neuen Einwanderergesellschaft formulieren und klare Haltung zeigen. Ich sage immer, das Thema Sicherheit ist ein ursozialdemokratischer Wert. Oder die Solidarität in einer Gesellschaft. Oder klare Grenzen für alle Menschen. Ohne klare Orientierung herrscht Willkür, gilt das Recht des Stärkeren. Antworten auf diese Fragen vermissen viele bei meiner Partei offenbar. Die alleinerziehende Frau, die jeden Tag hart arbeitet, oder der Polizist, der sich täglich auf der Straße einsetzt, müssen das Gefühl haben, die SPD steht an ihrer Seite.

Ihr Landesvorsitzender Michael Müller hat gesagt, man müsse Hartz IV abschaffen. Zeigt sich am Umgang mit Hartz IV, ob die SPD wirklich an der Seite der einfachen Menschen steht?

Michael Müller hat recht. Hartz IV hängt wie ein Mühlstein an unserem Hals. Aber es geht um mehr, um Zusammenhalt und eine solidarische Gesellschaft. Die Schwachen müssen sich darauf verlassen können, dass sie aufgefangen und unterstützt werden, dass nicht die Interessen der Reichen und des Kapitals regieren. Deshalb haben wir in Berlin die Kita gebührenfrei gemacht und das Büchergeld abgeschafft. Deswegen dürfen Kinder, deren Eltern wenig Geld haben, künftig kostenlos BVG fahren. Deswegen haben wir die Freiheit von Hortgebühren für Schulkinder eingeführt. Wir wollen Familien entlasten.

Wann sollen die Hortgebühren abgeschafft werden?

Der Abbau der Kita-Gebühren hat einige Jahre gedauert. In den Horten haben wir den ersten Schritt vollzogen. Ab nächstem Jahr fallen für die ersten und zweiten Klassen die Hortgebühren weg, ebenso wie die Bedarfsprüfung. Niemand soll mehr darlegen müssen, ob er den Hort braucht oder nicht, weil er vielleicht keine Arbeit hat und die Kinder dann ja auch zu Hause bleiben könnten. Das ist absurd. Alle Kinder sollen in den Hort gehen können. Horte sind wie Kitas Bildungseinrichtungen. Ich kämpfe dafür, dass wir die Gebührenfreiheit im Hort für die nächsten Jahre für die höheren Klassen-stufen ausbauen werden. Berlin wird die familienfreundlichste Stadt Europas.

Trotzdem wird der Senat insgesamt ziemlich schlecht bewertet. Linke und Grüne stehen in den Umfragen aber ganz gut da. Warum trifft es nur die Berliner SPD, die bei 17 Prozent liegt?

Wir haben viele gute Beschlüsse gefasst, zum Beispiel zum Nahverkehr, für die Schulsanierung und Investitionen. Das müssen wir umsetzen und kommunizieren. Und wir müssen dahin, wo unsere Wähler sitzen, in die Kneipen und die Betriebe ...

... aber die Arbeiter wählen doch die SPD kaum noch …

Damit gebe ich mich doch nicht zufrieden. Sollen wir diese Wählerschaft den Rechten überlassen? Nicht mit mir. Wir müssen in Berlin wieder eine richtig starke Volkspartei werden.

Aber zu dem größten Problem der Leute, der Angst um die Wohnung und die steigenden Mieten, haben sie keine Antworten. Die SPD regiert seit zig Jahren und die Mieten steigen um zehn Prozent pro Jahr.

Wir haben zu spät gegengesteuert in der Mietenpolitik, bei den Fragen Zweckentfremdungsverbot, der Umwandlung von Miete in Eigentum, beim Neubau, bei Auflagen für Private. Jetzt haben wir viel gemacht, aber mir persönlich ist das viel zu wenig. Wir brauchen eine wohnungspolitische Revolution in Deutschland, dafür müssen wir die Renditen deckeln.

Wie das?

Wir brauchen in den von der Mieten-Explosion betroffenen Städten ein Mietmoratorium. Für ein Haus, das längst abbezahlt wurde und hohe Renditen abwirft, gibt es keine Notwendigkeit, permanent die Mieten zu erhöhen. Auch nicht um fünf Prozent. Natürlich würden dann alle schreien, das sei Sozialismus. Aber das haben sie vor der Einführung des Mindestlohns auch getan. Wenn ein Eigentümer, der in sein Haus investiert, deshalb die Mieten erhöht, ist das okay. Aber warum muss die Miete in der Folge auf ewig so hoch bleiben? Warum sinkt die Miete nicht, wenn die Kosten für die Modernisierung wieder reingeholt sind? Ich verstehe auch nicht, warum man eine Wohnung jahrelang leer stehen lassen und das auch noch von den Steuern abschreiben kann. Wenn wir das abschaffen, macht der Eigentümer echte Verluste und ratzfatz wäre die Wohnung wieder vermietet.

Aber sie sind sich ja eben in der SPD nicht einig über das, was Sie gerade gesagt haben.

Das macht eine Volkspartei aus. Wir müssen miteinander streiten. In Berlins Landesbetrieben und in den Verwaltungen haben wir die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen abgeschafft. Da haben auch einige in meiner Partei gesagt, das ginge ja nicht. Aber es ist doch wichtig. Die Leute müssen einen unbefristeten Vertrag vorzeigen, um eine Wohnung zu mieten. Die Menschen brauchen auch eine sichere Perspektive, um Familien zu gründen. Wir müssen uns in die Situation der Menschen hineinversetzen.

In Berlin warten alle darauf, dass mehr Personal an Bord kommt und die vielen Investitionsmittel endlich ausgegeben werden können. Welche politischen Vorhaben stehen an, die diese Wartezeit überbrücken?

Wir haben Umsetzungsprobleme, das kann man nicht bestreiten. Aber die Investitionen in Schulen und Krankenhäusern werden sich für die Menschen auszahlen. Trotzdem fehlt vielen die Erzählung: Wofür steht Rot-Rot-Grün? Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen.

Sie warten also darauf, dass all diese Dinge in zwei Jahren auf das Konto der SPD einzahlen?

Die Umsetzungsprobleme sind zu lösen, das erwarte ich von der Verwaltung. Trotzdem müssen wir uns anschauen, wie wir Sachen besser machen können. Denken Sie ans Mobilitätsgesetz.

Aber ihre Fraktion wollte doch das Mobilitätsgesetz noch aufhalten …

Da ging es um eine wichtige Frage. Wir haben durchgesetzt, dass auch die Außenbezirke etwas abbekommen von dem Geld für Fahrradschnellwege oder Rad-Parkhäuser. Als Spandauer kämpfe ich natürlich dafür, dass die Lebensverhältnisse dort, in Marzahn-Hellersdorf oder Treptow-Köpenick genauso geachtet werden wie die in Kreuzberg. Und wir wollen keinen Kulturkampf haben zwischen den Verkehrsmitteln. Ich will dafür werben, dass möglichst viele aufs Rad umsteigen. Aber nicht alle können oder wollen das. Das muss man respektieren. Das Mobilitätsgesetz ist ein Riesenwurf für diese Koalition. Und ich möchte, dass Rot-Rot-Grün ein Vorbild ist für andere Länder und den Bund. Die SPD muss raus aus der Geiselhaft der Union.

Es gibt Leute in der Partei, die halten die Rivalität zwischen dem Regierenden Bürgermeister Müller und Ihnen für das Hauptproblem der SPD. Warum kommen Sie so schlecht miteinander klar?

Michael Müller und ich arbeiten professionell zusammen. Es gibt nur immer wieder Menschen, die versuchen, uns gegeneinander auszuspielen. Ich bin mit 18 in die SPD eingetreten. Ich möchte etwas verändern und das Land, die Stadt und die Gesellschaft gerechter machen.

Aber stellt sich nicht bei 17 Prozent und sinkenden Sympathiewerten für Müller die Frage, ob er der richtige an der Spitze ist?

Wir haben die letzte Wahl gewonnen, wir haben einen Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Die SPD wird zusammen alles daransetzen, dass wir aus dem Tief herauskommen. Denn die SPD wird gebraucht.

Mehr zum Thema:

SPD-Fraktionschef Saleh fordert Stopp der Mieterhöhungen

Auch die Berliner Landes-SPD muss aufräumen