Wie Berlin nach dem Fall der Mauer die Spree neu entdeckt

Die KPM siedelte sich 1868 an der Wegelystraße an, sie verfügte über einen eigenen Hafenkai an der Spree

Berlin. Als vor bald drei Jahrzehnten in Berlin die Mauer fiel, war die Entscheidung schnell getroffen: Das Regierungsviertel des neuen vereinten Deutschlands entsteht an der Spree, an der Nahtstelle zwischen Ost und West in der Mitte der Stadt. Mit dem Band des Bundes, einem 900 Meter langen Gebäuderiegel, der nördlich des Reichstagsgebäudes verläuft und dabei an zwei Stellen die Spree kreuzt, sollte dabei das Zusammenwachsen der vormals geteilten Stadthälften auch städtebaulich symbolisiert werden.

Zeitgleich entstand, ebenfalls an der Spree auf dem Moabiter Werder die 500 Meter lange „Bundesschlange“, ein schlangenlinienförmiger Gebäudekomplex mit 718 Wohnungen, die der Bund für seine Bediensteten errichten ließ.

Strandbars und die alternative Clubszene wurden verdrängt

Wenig später geriet dann das sogenannte und heute noch immer heftig umstrittene Investorenprojekt „Mediaspree“ entlang des ehemaligen Mauerverlaufs an der Spree zwischen Kreuzberg und Friedrichshain in den Fokus und warf die Frage auf: „Wem gehört die Stadt?“ Schließlich hatten sich auf den einstigen Mauer-, Industrie- und Hafenbrachen zunächst vor allem Strandbars und die alternative Clubszene angesiedelt, die nach und nach vor allem von Unternehmen der erstarkenden Internetbranche sowie Hotels und auch Wohnungsbauprojekten verdrängt wurden.

Auch die Anfang der 1990er geplanten großen Entwicklungsgebiete „Rummelsburger Bucht“ in den (Ost-)Ortsteilen Friedrichshain und Lichtenberg sowie der „Wasserstadt Oberhavel“ in Spandau wurden Anfang der 2000er-Jahre zum Stadtgespräch. Die aufgrund des ausbleibenden Bevölkerungswachstums damals völlig überdimensionierten Quartiere sorgten für ein finanzielles Fiasko in der Stadtkasse.

Entwicklung Spreestadt Charlottenburg verlief störungsfrei

Weitgehend störungsfrei und von der Öffentlichkeit wohlwollend ignoriert, verlief dagegen die Entwicklung in der sogenannten Spreestadt Charlottenburg, die sich zwischen Spree und Landwehrkanal nordwestlich der heutigen City West erstreckt. Das Areal war seit dem 19. Jahrhundert vor allem gewerblich und industriell geprägt. Dafür hatte vor allem der 1850 eröffnete Landwehrkanal gesorgt, der zusammen mit dem Spreebogen das Gebiet hervorragend auf dem Wasserweg erschloss.

Unter anderem siedelte sich 1868 in der Wegelystraße die Königliche PorzellanManufaktur (KPM) an, die über einen eigenen Hafenkai an der Spree verfügte, über den die Rohstoffe angeliefert und das fertige Porzellan verladen wurde. Und 1927 wurde zwischen Salzufer – der Name erinnert daran, dass dort ehemals der Salzhafen war – und Gutenbergstraße die Hauptniederlassung der neuen Daimler-Benz AG eröffnet.

KPM und Mercedes-Welt das wirtschaftliche Herz

Auch nach den starken Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges in diesem Bereich sind KPM und die Mercedes-Welt noch das wirtschaftliche Herz der Spreestadt, wenn auch der Wasserzugang längst nicht mehr benötigt wird. So hat KPM etwa den Bereich direkt an der Spree bereits geräumt und Platz gemacht: Erst für ein Institutsgebäude der Technischen Universität, die ebenfalls heute ein ganz wichtiger Akteur mit vielen Arbeitsplätzen in der Spreestadt ist. Und dann für die neuen Wohngebäude des Bauprojektes Charlottenburg No. 1.

Doch auch wenn um die Zukunft der Spreestadt und ihre angrenzenden Uferquartiere keine politischen Grundsatzdebatten geführt werden, hat sich auch in diesem Bereich das Bild der Stadt nach dem Fall der Mauer enorm gewandelt. Auf größtenteils bislang un- oder zwischengenutzten Grundstücken entstehen nun neue Büro- und zunehmend auch Wohngebäude.

Die Stadt, die der Spree jahrhundertelang den Rücken zukehrte und den Fluss vor allem als Transportweg und Abwasserkanal für die Fabriken nutzte, hat die Vorzüge der Spree als Wohnort am Wasser entdeckt. Die charakteristischen hohen Spundwände und abgesperrten Hafenanlagen sind größtenteils Uferwegen gewichen, die mit ihren Grünstreifen als attraktive Freizeiträume und Radverkehrsverbindung intensiv genutzt werden. Und der vor allem immer weiter ausgebaut wird. „Der noch fehlende Abschnitt des Spreeradweges zwischen Dove- und Caprivibrücke auf der südliche Spreeseite wird bis zum Sommer 2019 realisiert“, teilt das Grünflächenamt auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Die Chancen für eine weitere Entwicklung der Spreeufer als Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsort stehen also gut.

Mehr zum Thema:

Entlang des Spreeufers wird viel gebaut