Zulassungen: Wartezeit für Händler gesunken

Die Kfz-Zulassungsstelle an der Jüterboger Straße in Kreuzberg

Berlin. Für Berliner Autohändler ist die Wartezeit bei den Kfz-Zulassungsstellen in der Stadt spürbar gesunken. Derzeit müssten Unternehmen bei der Kfz-Zulassungsstelle Jüterboger Straße (Friedrichshain-Kreuzberg) mit durchschnittlich sieben Tagen Bearbeitungszeit rechnen, bei der Zulassungsstelle Ferdinand-Schultze-Straße (Lichtenberg) seien es neun Tage, teilte die zuständige Senatsverwaltung für Inneres der Berliner Morgenpost mit.

Die lange Wartezeit für die Anmeldung von Fahrzeugen hatte in den vergangenen Wochen für Diskussionen gesorgt: Zwischenzeitlich mussten Händler wegen der dünnen Personaldecke in den Zulassungsstellen mehr als vier Wochen auf einen Termin warten. Weil die Verzögerungen Autohändler Geld kosten, hatten mehrere Betriebe sogar eine Klage gegen das Land erwogen. Die Kfz-Innung bezifferte den Schaden für die Autohäuser aufgrund der Wartezeit bei den Zulassungsstellen auf bis zu acht Millionen Euro: Da ihre Kunden erst nach der Zulassung des Fahrzeugs den vollen Preis zahlen müssen, hatten einige Betriebe Kredite zu hohen Zinsen aufnehmen müssen.

41 neue Sacharbeiter sind eingestellt worden

Um den Bearbeitungsstau bei den Händlerzulassungen aufzulösen, waren zuletzt 40 Mitarbeiter an vier Sonnabenden zusätzlich im Einsatz, so die Senatsverwaltung. Zudem seien in den vergangenen Wochen 41 neue Sachbearbeiter eingestellt worden. Auch Nachwuchskräfte und Auszubildende hätten geholfen. Fortlaufend werde zudem neues Personal eingestellt. Zuvor sei das nur zweimal im Jahr der Fall gewesen. „Die Wartezeit hatte für viele Händler wirtschaftliche Folgen. Das darf nicht sein. In den vergangenen Wochen ist es gelungen, viele Rückstände abzubauen. Damit werden wir weitermachen“, sagte Innenstaatssekretärin Sabine Smentek (SPD) der Berliner Morgenpost. Bis Ende September soll die Bearbeitungszeit für Händler in den Zulassungsstellen auf zwei bis drei Arbeitstage reduziert werden, so Smentek.

Für private Autofahrer ist der Ärger aber nach wie vor groß. Derzeit betrage die Wartezeit nach Angaben der Innenverwaltung 31 Arbeitstage. Allerdings: Jede Woche werden immer wieder kurzfristige Termine frei, die private Autofahrer im Internet auch reservieren können. „Wir beobachten allerdings, dass zunehmend gewerbliche Zulassungsdienste Termine buchen, die eigentlich privaten Anmeldern vorbehalten sind“, sagte Smentek. Dagegen gehen die Zulassungsstellen jetzt verstärkt vor. Terminbuchungen würden abgesagt, wenn klar erkennbar sei, dass dahinter keine Privatperson stecke, so die Innenverwaltung. Ein weiteres Problem bei Privatanmeldern sei zudem, dass 30 Prozent der vereinbarten Termine nicht wahrgenommen würden, so Staatssekretärin Smentek. Die Zulassungsstellen seien deswegen bereits dazu übergegangen, mehr Termine zu vereinbaren, als eigentlich bearbeitet werden könnten.

Schwarzmarkthandel vor den Zulassungsstellen

Nach Informationen der Morgenpost hat die Termin-Not in den Zulassungsstellen auch kriminelle Züge angenommen: Augenzeugen berichten von einem Schwarzmarkthandel vor den Zulassungsstellen. Dubiose Anbieter würden Soforttermine bei den Behörden für bis zu 300 Euro anbieten. Die Zulassungsstellen wollen die Terminvergabe nun anders organisieren. Langfristig hofft die Behörde, ganz ohne Vor-Ort-Termine auszukommen. 2019 sollen die ersten Zulassungen im Internet angeboten werden. Die Berliner Zulassungsstellen sind dabei aber vom Bund abhängig. Federführend beim „i-Kfz-System“ ist das Bundesverkehrsministerium.