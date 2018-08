Auch die Berliner Landes-SPD muss aufräumen

Berlin. Im Kurt-Schumacher-Haus sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Landesgeschäftsführerin Anett Seltz läuft über die Gänge der Berliner SPD-Zentrale an der Müllerstraße und verkündet, sie habe 2017 durch und werde sich nun 2016 vornehmen. Während sich andere Sozialdemokraten von misera­blen Umfragewerten erholt und Kraft gesammelt haben für kommende parteiinterne Kämpfe, fräste sich Seltz durch Belege und Abrechnungen.

Ende Juni war aufgeflogen, dass ein leitender Mitarbeiter der Landespartei offenbar über Jahre Geld in die eigene Tasche gesteckt hatte. Der Mann soll einen privaten Laptop auf Parteikosten gekauft und sogar einen Geschirrspüler geordert haben. Dass dies lange nicht auffiel, verdeutlicht, wie schlecht es um die Organisation der Berliner SPD stand. So wurde das anderswo übliche Vier-Augen-Prinzip bei Geldausgaben nicht eingehalten. Deshalb muss Anett Seltz, die zu kurz in ihrem Job steckt, um für die Missstände verantwortlich zu sein, nun neue Strukturen schaffen und Mechanismen einführen, die Untreue künftig zumindest schwieriger machen.

Nicht alle trauen Müller die nötige Tatkraft zu

In der Weddinger Zentrale lassen sich die Dinge womöglich durch Tatkraft und ordentliches Management richten. Die Partei selbst wieder nach vorne zu bringen und ihr den von vielen Funktionären als quasi naturgegeben erachteten ersten Platz im Berliner Parteienspektrum zurückzuerobern, dürfte weitaus schwieriger sein. Zumal nicht alle in der SPD dem Landesvorsitzenden Michael Müller die nötige Tatkraft und Managementfähigkeiten zutrauen. Nicht von ungefähr hatte beim Parteitag vor zehn Wochen jeder dritte Delegierte den ohne Konkurrenten angetretenen Regierenden Bürgermeister nicht wieder zum Landeschef gewählt.

Dass seit dieser Schlappe ein von Müller ausgehender Ruck in die Partei und ihre Führungsgremien gefahren wäre, behauptet niemand. Nach wie vor klagen Mitglieder des Landesvorstandes, es werde zu wenig über Inhalte und Strategien gesprochen, aber zu viel verwaltet. Es gebe keine klare Arbeitsteilung. Oft blieben Versuche, mit Müller Kontakt aufzunehmen, ohne Reaktion.

Kritiker auch in Müllers Umfeld

Zwar gab es in der Berliner SPD schon immer Leute, die schlecht über den Regierenden Bürgermeister gesprochen haben. Aber die Gruppe der Kritiker nähert sich immer mehr Müllers engeren Umfeld. Dass der langjährige Chef der Senatskanzlei, Björn Böhning, einen als Müller-Kritik zu verstehenden Aufruf veröffentlichte, unterstreicht das. Gleichzeitig sind bekannte Müller-Kritiker um den Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh hinter den Kulissen dabei, ihre Positionen auszubauen.

Für den nächsten Parteitag im November sind mehrere Anträge in Arbeit, die den Regierungs- und Landeschef wieder in die Rolle eines durch seine Partei Getriebenen drängen werden. Dass Müller selbst noch einmal die Kraft findet, seinen Landesverband zu einen und als Spitzenkandidat in die Wahlen 2021 zu gehen, glauben nur noch die wenigsten in der Berliner SPD.

Das Dilemma ist offenkundig. Bis zur Wahl dauert es viel zu lange, um diese Zeit nur mit Personalspekulationen zu füllen. Andererseits wird aber keine Ruhe einziehen, solange die Causa Müller schwelt. Personen mit Strahlkraft über die Partei hinaus hat Berlins SPD durchaus. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vom rechten, Juso-Chef, GroKo-Gegner und Medienliebling Kevin Kühnert vom linken Flügel. Was fehlt, ist ein Plan, wie Berlins SPD aus Einzelspielern ein schlagkräftiges Team formen könnte, um wie in den vergangenen 18 Jahren die dominierende politische Kraft der Hauptstadt zu bleiben.