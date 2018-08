Schriftstellerverband rügt Staatsanwaltschaft im Fall Sünder

Berlin. In den Rechtsstreit zwischen dem Autor Hanjo Lehmann und der Senatssprecherin Claudia Sünder um ihren Lebenslauf hat sich der Berliner Schriftstellerverband eingeschaltet. Er kritisierte eine Hausdurchsuchung im Juli bei Lehmann, gegen den nach einer Anzeige der Senatskanzlei wegen Beleidigungsdelikten ermittelt wird. Dabei seien Arbeitsmittel beschlagnahmt worden, "die für eine schriftstellerische Tätigkeit unabdingbar sind", erklärte der Verband am Freitag. Man vermisse bei dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz.

Lehmann wirft Sünder in einer umfangreichen Abhandlung falsche Angaben in ihrer offiziell veröffentlichten Vita zu Ausbildung und einzelnen berufliche Stationen vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun strafrechtlich gegen ihn und beschlagnahmte bei der Hausdurchsuchung nach früheren Angaben Datenträger und EDV-Geräte. Parallel dazu geht Sünder zivilrechtlich gegen Lehmann vor, da sie in ihrem Lebenslauf weder etwas verschwiegen noch beschönigt habe.

"Politiker und Sprecher des Berliner Senats sind relative Personen der Zeitgeschichte", erklärte der Vorsitzende des Berliner Schriftstellerverbandes in der Gewerkschaft Verdi, Michael Wildenhain. "Auch persönliche Biografien müssen Thema eines demokratischen Diskurses sein dürfen." Der Verband trete für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit ein. "Dort, wo Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus politischen Gründen ihre Arbeitsmittel vorenthalten werden, wird der demokratische Prozess erschüttert."

Zuletzt war bekannt geworden, dass das Landgericht dem Autor per einstweiliger Verfügung untersagte, diverse Behauptungen zu Sünder zu wiederholen. Gleichzeitig sah das Gericht andere Behauptungen - unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt - durch die Meinungsfreiheit gedeckt.

( dpa )