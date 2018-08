Ernst: Zeit der großen Schulschließungen ist vorbei

Potsdam. Mit mehr als 1100 neuen Lehrern und einer stetig wachsenden Zahl von Schülern startet das neue Schuljahr in Brandenburg. "Die Zeit der großen Schulschließungen ist vorbei", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag in Potsdam. Für 289 000 Schüler beginnt am Montag der Unterricht, das sind rund 3000 mehr als im Vorjahr. Darunter sind 22 400 Erstklässler. Nach den Prognosen werden die Schülerzahlen laut Ernst bis Mitte der 2020er Jahre weiter steigen. Daher soll die Zahl der neuen Lehramtsstudenten an der Uni Potsdam auf 1000 pro Jahr mehr als verdoppelt werden.

( dpa )