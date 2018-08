Füchse vor Pokal-Start gegen Oranienburg gewarnt

Berlin. Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist vor dem Start in die Pflichtspielsaison gewarnt. Einen peinlichen Ausrutscher in der ersten Runde gegen den Drittligisten Oranienburger HC am Samstag (15.00 Uhr) in Emsdetten will der Hauptstadtclub unbedingt verhindern. "Wir haben am vergangenen Wochenende beim Internationalen Heide-Cup gesehen, was passiert, wenn man den Gegner nicht ernst nimmt", sagte Geschäftsführer Bob Hanning. "HC Vardar Skopje hat sich vor Arroganz gegen den HSV Handball nicht bewegt und direkt eine Niederlage kassiert."

Sollten sich die Füchse wie erwartet im Derby durchsetzen, geht es am Sonntag (16.00 Uhr) gegen den Sieger aus der Partie zwischen Gastgeber TSV Emsdetten aus der 2. Liga und Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke. "Mit dem guten Ergebnis vom Heide-Cup stecken wir natürlich in der Favoritenrolle", sagte Coach Velimir Petkovic zum Duell mit dem Oranienburger HC. "Am Sonntag erwarte ich einen starken Zweitligisten, der hochmotiviert in die Partie gehen wird, was es für uns sicherlich zu einer schweren Aufgabe macht."

Bei einem Sieg geht es dann im Achtelfinale gegen einen Gewinner der weiteren 15 Turniere des sogenannten Final Fours.

( dpa )