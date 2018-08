Eine Person geht auf einem Radweg durch die Kleingartenanlage "Rehberge" in Berlin.

Abgeordnetenhaus Linksfraktionschef will Kleingärten nicht bebauen

Berlins Linksfraktionschef Udo Wolf hat Forderungen der Bauwirtschaft zurückgewiesen, Grünflächen und Kleingartenanlagen für den Wohnungsbau zu nutzen. "Überall Nachverdichten und Zubetonieren macht Berlin nicht lebenswerter", sagte Wolf der "Berliner Zeitung" (Freitag). "Der derzeitige Sommer zeigt, wie wichtig das städtische Grün für das Klima in der Stadt ist." Parks, aber auch Freiflächen wie das Tempelhofer Feld und die Kleingärten dienten zugleich der Erholung der Berliner. "Uns geht es darum, mit Sinn und Verstand zu bauen."

Für den Bau dringend benötigter Wohnungen mit bezahlbarer Miete solle neben den schon geplanten neuen Stadtquartieren verstärkt auf bereits erschlossene Areale zurückgegriffen werden, regte Wolf an. Baulücken könnten geschlossen, Dächer aufgestockt und Supermärkte mit Wohnungen überbaut werden.

An dem Ziel, in der bis 2021 laufenden Legislaturperiode 30 000 städtische Wohnungen fertigzustellen, hält Wolf fest: "Wir tun, was wir können." Bislang hinkt Rot-Rot-Grün dem Plan hinterher, obwohl deutlich mehr gebaut wird als unter früheren Regierungen.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hatte zuletzt mehrfach eine systematische Erfassung von Flächen für den Wohnungsbau gefordert. Auch eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes oder die Umwidmung von Kleingartenanlagen dürften keine Tabus sein.

( dpa )