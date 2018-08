Regierungschef Müller gratuliert Herta Müller zum Geburtstag

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat der Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller zu ihrem 65. Geburtstag gratuliert. "Herta Müller engagiert sich neben ihrer literarischen Arbeit nach wie vor für Künstlerinnen und Künstler in Diktaturen wie dem kommunistischen China. Sie zeigt Gesicht für Freiheit und Menschenrechte", sagte Müller am Freitag. Die Literaturstadt Berlin sei stolz, dass die Schriftstellerin in der Stadt wirke und arbeite. Herta Müller hatte 2009 den Nobelpreis für Literatur erhalten; bereits 2005 war sie mit dem Berliner Literaturpreis geehrt worden.

( dpa )