Warmes Wochenende mit Schauern

Potsdam. Am Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg wieder warm - aber nicht ganz so heiß wie am Freitag. Da steigen die Temperaturen auf bis zu 34 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam auf seiner Internetseite mitteilte. Vereinzelt kann es von der Prignitz bis zum westlichen Havelland Schauer mit geringem Gewitterrisiko geben.

Für den Samstag rechnen die Meteorologen dann mit einer starken Wolkendecke und ebenfalls vereinzelten Schauern. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad. Der Sonntag soll auch stark bewölkt, aber weitestgehend trocken bleiben - bei Werten zwischen 25 und 29 Grad.

( dpa )