Schulbeginn: Berlin findet keine studierten Lehrer

Berlin. Berlin hat zum kommenden Schuljahr rund 2700 neue Lehrkräfte eingestellt. Allerdings haben nur etwa 1000 der neu eingestellten Pädagogen ein abgeschlossenes Lehramtsstudium, also nur etwa jeder dritte. 738 treten dagegen als Quereinsteiger ihre Schulkarriere an. Die letzte große Gruppe von 915 Neu-Lehrern sind „Lehrer ohne volle Lehrbefähigung“, kurz „LovL“ genannt. Das sind Akademiker, die allerdings kein Fach studiert haben, das an Berlins Schulen direkt gefragt ist.

„Eine wesentliche Gruppe unter ihnen war vorher als Lehrer in den Willkommensklassen“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) auf der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn am Donnerstag. Sie seien den Schulleitungen also meist vertraut. Die neuen Lehrer sind dringend nötig, da die Zahl der zu unterrichtenden Schüler dieses Jahr um weitere 8000 Schüler auf 359.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen steigen wird.

Erhebliche Lücke fast geschlossen

Noch im Juni hatte die Bildungssenatorin deshalb von einem „Gap“, sprich einer Lücke, von 500 bis 600 Lehrern für das kommende Schuljahr gesprochen. „Wir haben eine erhebliche Lücke fast schließen können“, sagte die Bildungssenatorin nun.

Besonders hart trifft der Mangel an „echten Lehrern“ die Berliner Grundschulen. Hier ist der Bedarf an Pädagogen besonders groß. Dieses Jahr werden allein 33.900 Erstklässler eingeschult, der neue Jahrgang ist zahlenmäßig ungewöhnlich stark. Doch von 1240 neuen Grundschullehrern erfüllen lediglich 362 die Anforderungen eines ausgebildeten Pädagogen. Das sind 29 Prozent. 389 sind Quereinsteiger, die nun berufsbegleitend ein Referendariat machen werden, das mit einer Staatsprüfung endet.

Die höchste Zahl ist mit 489 die der LovLs. Deren Verträge sind zum Großteil auf ein oder zwei Jahre befristet. Sie würden „kontinuierlich eingesetzt“, betonte Scheeres, man plane keine „Kettenverträge“. Sie machte aber deutlich, dass es allein an der Schulleitung liege, ob man die Verträge am Ende verlängere.

Gesprächsbedarf mit der Senatorin

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht diesen Punkt kritisch. „Wir haben auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf mit der Senatorin“, hieß es dort. Überhaupt hielt sich die Berliner GEW mit ihrer Kritik nicht zurück. Der Vorsitzende Tom Erdmann sprach von „Tricks“, die die Senatorin anwende, „um die Statistik zu verbessern“. Einige Bezirke und Gymnasien hätten keine LovLs eingestellt. Es drohe ein sozialer Riss durch die Stadt und die Lehrerzimmer.

Kritik an der Bildungssenatorin kam vor allem aus der Opposition. „Wir fordern Senatorin Scheeres zum Rücktritt auf und von der SPD die Abgabe des Bildungsressorts“, verlangte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. Scheeres würde lediglich „notdürftig flicken“, statt ernsthaft zu reformieren. Anders als viele andere Bundesländer verbeamte die Stadt ihre Lehrer nicht, die Folgen bekomme man nun zu spüren. „Der Bildungsnotstand weitet sich aus“, kritisierte Dregger.

Ähnlich äußerte sich Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der Berliner FDP-Fraktion. „Mit einem solchen Personaltableau kann keine Bildungsoffensive – die so dringend benötigt wird – gestartet werden“, sagte er. Die Senatorin setze nicht genügend Anreize für voll ausgebildete neue Lehrer. Die AfD bemängelte, dass gerade an Brennpunktschulen die Zahl der Quereinsteiger sehr hoch sei. Das Scheitern sei vorprogrammiert.

