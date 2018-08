Vier mutmaßliche Diebe festgenommen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel steht in Köln.

Berlin. Polizisten haben in Charlottenburg vier Männer nach dem Diebstahl von Autoteilen festgenommen. Zivilbeamten seien drei von ihnen in der Nacht zu Donnerstag nahe zwei parkenden Autos am Saatwinkler Damm verdächtig vorgekommen, teilte die Polizei mit. Die Beamten folgten daraufhin dem Wagen des Quartetts. Weitere Polizisten stellten fest, dass an den beiden Autos Fenster eingeschlagen waren. Obendrein hätten an einem der Pkw die Frontscheinwerfer gefehlt.

An der Hardenbergstraße stoppten die Zivilbeamten schließlich das Auto mit den vier Tatverdächtigen. Um die Insassen festzunehmen, hätten die Fensterscheiben des Autos eingeschlagen werden müssen. Drei der Männer wurden dabei leicht verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

( dpa )