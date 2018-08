Weggebaggerte Insel: Behörden prüfen Fall

Berlin. Nach dem unerlaubten Wegbaggern einer Insel in Berlin-Schmöckwitz untersuchen das Bezirksamt Treptow-Köpenick und die Umweltsenatsverwaltung den Fall. Das teilten die beiden Stellen am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatten "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" über den Vorfall berichtet. Demnach soll ein Investor eine Insel am Rotsch-Hafen weggebaggert haben, um neue Liegeplätze für Boote zu schaffen. So stand es laut den Berichten in einem Brief des Bürgermeisters Oliver Igel (SPD) an die Anwohner.

Die Pressestelle des Bezirksamts bestätigte den Vorfall sowie die Existenz des Briefes. Ein Sprecher gab an, dass "das Ganze so nicht hätte passieren dürfen, da benötigte Genehmigungen nicht vorlagen". Nun werde geprüft, wogegen genau verstoßen wurde und wie damit umgegangen werden soll. Eine Sprecherin der Senatsverwaltung verwies darauf, dass aufgrund des laufenden Verfahrens keine Auskunft gegeben werden könne.

( dpa )