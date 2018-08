Imbiss-Diebe werfen Scheibe mit Gehwegplatte ein

Berlin. Unauffällig geht anders: Um an ihre Beute zu gelangen, haben zwei mutmaßliche Diebe die Scheibe eines Imbisses in Berlin-Reinickendorf mit einer Gehwegplatte eingeworfen. Zuvor sollen die beiden Männer im Alter von 23 und 24 Jahren am späten Mittwochabend erfolglos versucht haben, die Scheibe des Ladens in der Gotthardstraße einzutreten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Augenzeuge hatte demnach die beiden bei ihrem Einbruch beobachtet und die Beamten alarmiert. Zivilpolizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen mit ihrer Beute am Tatort fest.

( dpa )