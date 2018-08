Natur Gute Bedingungen für Borkenkäfer an Berliner Bäumen

Berlin. In Berlin könnten sich in diesem Jahr verstärkt Borkenkäfer ausbreiten. "Wenn Bäume durch die Trockenheit sehr geschwächt sind, merken das die Käfer und legen dort ihre Eier ab", sagte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt der Deutschen Presse-Agentur. Ein stadtweites Monitoring habe gezeigt, dass die Schädlinge aktiver seien als in den Vorjahren. Wie hoch der Schaden sei, lasse sich aber nicht abschätzen. Es sei noch möglich, dass er durch starke Feinde wie Wespen und Hornissen oder durch einen Wetterwechsel eingedämmt werde.

( dpa )