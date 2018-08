Erinnerungsbuch von Tempodrom-Gründerin Moessinger

Berlin. "Berlin liegt am Meer" - unter diesem Titel erzählt Irene Moessinger, legendäre Gründerin des Berliner Tempodroms, die wechselvolle Geschichte ihres ungewöhnlichen Projekts. Die heute 68-jährige gelernte Krankenschwester hatte 1980 aus dem Erbe ihres Vaters ein Zirkuszelt gekauft, das innerhalb kürzester Zeit zum Inbegriff alternativer Kunst im Westen Berlins wurde. 2005 mussten die Betreiber Konkurs anmelden. Ihr Tempodrom, inzwischen ein fester Bau, überlebte - allerdings längst kommerziell betrieben. "Groll, Verzweiflung, Traurigkeit, Liebe, Stolz und Dankbarkeit werden sich abwechseln und meine Begleiter bleiben", so fasst Moessinger ihre Gefühle heute zusammen. Den ungewöhnlichen Titel hat das Buch, weil es vor allem am Meer entstanden ist.

