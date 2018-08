Sondersitzung zum Pharmaskandal beginnt mit Streit

Potsdam. Mit einem Streit um die Tagesordnung hat am Donnerstag die Sondersitzung des Gesundheitsausschusses zum Pharmaskandal in Brandenburg begonnen. Vertreter von CDU und AfD wandten sich gegen den Vorschlag der Ausschussvorsitzenden, als erstes Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) anzuhören, weil dieser später andere Termine habe. Zunächst solle Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) berichten, daraus ergäben sich Fragen an Woidke, sagte CDU-Generalsekretär Steeven Bretz. Woidke sagte, er sei gerne gekommen. Aber: "Ich kann nicht den ganzen Tag hier sitzen und alle Termine absagen."

In dem Skandal sollen die brandenburgischen Behörden jahrelang trotz vorliegender Hinweise auf einen illegalen Medikamentenhandel nicht durchgegriffen haben. CDU und AfD hatten deshalb die Entlassung von Golze gefordert.

( dpa )