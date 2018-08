ICE-Strecke nach Hannover ab Donnerstag teilweise befahrbar

Berlin. Die seit einer Woche unterbrochene Bahnverbindung Berlin–Hannover kann voraussichtlich ab Donnerstag, 10 Uhr, zumindest wieder eingleisig befahren werden. Aufgrund der Eingleisigkeit könne es auf den ICE-Verbindungen nach Hannover und von dort weiter ins Ruhrgebiet und nach Amsterdam aber noch weiter zu einzelnen Ausfällen und zu Verspätungen von rund einer Viertelstunde kommen, sagte ein Bahnsprecher der Berliner Morgenpost am Mittwochabend. Beide Gleise werden voraussichtlich erst Ende August wieder zur Verfügung stehen.

Seit dem Gewittertief Nadine vergangenen Donnerstag ist auf der wichtigen ICE-Strecke der Streckenabschnitt zwischen Meinersen und Dollbergen (Niedersachsen) gesperrt.

Während des Unwetters kam es zu erheblichen Schäden in diesem Streckenabschnitt, deren Ausmaß laut Bahn erst jetzt während der Reparaturarbeiten vor Ort erkennbar wird. So müssten deutlich mehr Oberleitungsmasten als zunächst ersichtlich erneuert werden. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Monats abgeschlossen. Dann stehen wieder beide Gleise für den Verkehr zur Verfügung, heißt in der Verkehrsmeldung der Bahn. Die Fahrgäste werden gebeten, sich unmittelbar vor Reiseantritt über aktuelle Reiseverbindungen unter www.bahn.de/reiseauskunft zu informieren.