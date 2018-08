Mehr Lehrer haben Berlins Schulen verlassen

Berlin. Die Zahl der Lehrer, die vor ihrer Pensionierung Berlins Schulen verlassen, steigt stark an. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine schriftliche Anfrage der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor. Demnach haben im vergangenen Schuljahr insgesamt 522 Lehrkräfte um die Auflösung ihres Vertrages gebeten oder sich in ein anderes Bundesland versetzen lassen – 15,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Gegenüber dem Schuljahr 2008/2009 bedeutet das fast eine Vervierfachung der absoluten Zahl, damals waren es noch 140.

Auch wenn sich an der Statistik nicht genau ablesen lässt, wie viele Lehrer wirklich in ein anderes Bundesland wollten, steht für Franz Kerker (AfD) fest: „Ein großer Teil wird wegen der Möglichkeit einer Verbeamtung in einem anderen Bundesland das Weite gesucht haben.“ Er plädiert deshalb dafür, Lehrer künftig wieder zu vollwertigen Staatsdienern zu machen: „In der Konkurrenz um neues Personal haben wir sonst einen klaren Wettbewerbsnachteil.“

Die Bildungsverwaltung bedauert die steigenden Abgänge. „Sicherlich wollen wir jede gute Lehrkraft in Berlin behalten“, sagte Verwaltungssprecherin Beate Stoffers der Berliner Morgenpost. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass die Zahl der Kündigungen und Versetzungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Lehrer (derzeit rund 33.000) gesehen werden muss.

GEW bemängelt schlechte Ausbildung neuer Lehrer

Noch im Mai hieß es, dass Berlin im kommenden Schuljahr rund 500 Lehrer fehlen werden. Wie groß diese Lücke im Detail ausfällt, wird Bildungssenatorin Sandra Scheeres am heutigen Donnerstag erläutern. Dabei gilt als wahrscheinlich, dass die meisten offenen Stellen besetzt werden konnten. Gleichwohl zeichnet sich ab, dass viele der neuen Lehrer keine vollwertige Ausbildung mitbringen.

Die Lehrergewerkschaft GEW kritisierte am Mittwoch, dass mehr als 900 der neu eingestellten Lehrer kein Fach der Berliner Schulen studiert hätten, die Personalsituation an den Berliner Schulen habe sich auch dadurch noch einmal verschlechtert. Zwar rechne GEW-Chef Tom Erdmann Scheeres an, dass sie alle Stellen besetzt habe, „allerdings musste sich die Senatorin dafür einiger Tricks bedienen. So rechnet sie erstmals auch Willkommenslehrkräfte, Pensionäre und Masterstudierende in das Einstellungskontingent mit ein, um die Statistik aufzubessern“.

Scheeres verteidigte die Einstellung von Lehrern ohne Lehrbefähigung. Sie seien nicht Teil des zentralen Bewerberverfahrens gewesen, wurden aber von den Schulleitungen eingestellt: „Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung haben in den meisten Fällen schon an den Berliner Schulen als Vertretungslehrkraft oder Willkommenslehrkraft gearbeitet. Wir werden diese Gruppe qualifizieren, um bei entsprechender Bewährung befristete Verträge zu entfristen.“

