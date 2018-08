Streit um Vita: Juristischer Teilerfolg für Senatssprecherin

Berlins Senatssprecherin Claudia Sünder hat in einem Rechtsstreit über ihren Lebenslauf und ihre persönliche Glaubwürdigkeit einen Teilerfolg errungen. Das Landgericht untersagte dem Berliner Schriftsteller Hanno Lehmann bei Androhung eines Ordnungsgeldes von 250.000 Euro zahlreiche Aussagen über die Vergangenheit der engen Mitarbeiterin des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD).

Gleichwohl muss sich die Leiterin des Presse- und Informationsamtes im Roten Rathaus zunächst weiterhin den Vorwurf gefallen lassen, die „Öffentlichkeit hinsichtlich ihrer realen Qualifikationen umfassend getäuscht“ zu haben. Als zulässige Meinungsäußerung wertete das Gericht auch die Aussage, es handele sich bei Sünder „um einen fast komplett geschwindelten Lebenslauf“.

Eine Gerichtssprecherin wies aber auf Nachfrage explizit darauf hin, dass die Kammer im Eilverfahren keineswegs geprüft habe, ob diese Meinungsäußerungen des Kritikers der Wahrheit entsprächen.

Gericht lässt 12 von 32 kritischen Aussagen zu

Der Streit tobt um ein 79-seitiges Dossier, das Lehmann im Juli an Politiker und Medien versandt hatte und in dem er Details aus Sünders Lebenslauf nachgegangen war. Nachdem die Senatskanzlei als Sünders Arbeitgeberin Anzeige erstattet hatte, waren Polizisten im Auftrag der ermittelnden Staatsanwaltschaft bei Lehmann vorstellig geworden, hatten sein Büro und seine Wohnung durchsucht und Datenträger mitgenommen.

Von justiziablen Vergehen wie dem Führen eines falschen Doktortitels oder eines nicht abgelegten Diploms ist in dem Dossier nicht die Rede. Lehmann behauptet aber unter anderem fälschlich, die Eltern der aus dem Ostseebad Boltenhagen stammenden Sünder seien in der SED gewesen, sie selber sei von der Stasi kontaktiert worden und sie habe nicht wirklich nach der Wende an der Freien Universität Berlin studiert, sondern nur in „Hörsälen herumgesessen“. Auch könne sie kein Englisch und würde ausländische Journalisten nicht verstehen. Zudem sei sie mangels eigener Einkünfte von ihrem damaligen Ehemann abhängig gewesen.

Diese und die meisten seiner Behauptungen treffen jedoch nicht zu. Insgesamt setzte sich Sünder mit ihren Argumenten in 20 der 32 kritischen Textpassagen durch, die Richter verboten deren Wiederholung. Die übrigen Aussagen sehen die Richter als zulässige subjektive Ableitung Lehmanns an. Folglich muss Sünder 38 Prozent der Verfahrenskosten tragen. Dagegen hat sie Beschwerde eingelegt. „Das Gericht ist in seiner einstweiligen Verfügung einem Großteil meiner Anträge gefolgt“, sagte Sünder am Mittwoch der Morgenpost. Die noch offenen Punkte wolle sie im Rahmen einer Verhandlung klären. Sie teile die enge Auffassung des Gerichts nicht.

Motiv des Autors war Ärger über Abmahnung

Der Autor des Dossiers hat seine Motivation in dem Schriftstück selbst angegeben. Er habe sich geärgert, als er abgemahnt wurde, nachdem er auf seiner Webseite einen Stadtplanausschnitt von der offiziellen Seite Berlin.de verwendet hatte. Niemand in der Senatskanzlei habe mit ihm über seine Beschwerde reden wollen. Daraufhin habe er sich Sünders Leben vorgenommen, so die Begründung.

Die 48 Jahre alte Mecklenburgerin war früher SPD-Bundestagskandidatin in Baden-Württemberg. Zuvor betreute sie für ein Immobilienunternehmen Ferienwohnungen in ihrem Heimatdorf Boltenhagen und absolvierte nebenbei einen Lehrgang zur Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Später studierte sie an der Fernuni Hagen, schloss mit dem Magister ab und war kurzzeitig als psychosoziale Heilpraktikerin tätig. Später koordinierte sie in Baden-Württemberg für das Kolping-Bildungswerk unter anderem ein Projekt gegen Rassismus an Schulen. Dass ihr Lebenslauf lange nicht gradlinig verlaufen ist, räumt Sünder ein.

Vor ihrem Wechsel ins Rote Rathaus 2017 arbeitete sie bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Degewo, zunächst als Vorstandsreferentin, später als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Dort hatte sie sich ordentlich beworben und sich in einem Auswahlverfahren durchgesetzt.